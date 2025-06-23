Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 июня.

Плановый ремонт котельной:

с 15 июня и до выполнения 15 августа — плановый ремонт (реконструкция) котельной р-н Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов;

с 16 июня и до выполнения 30 июня - плановый ремонт (полная остановка источника) теплосети ЦТП «Котельная №1 по ул. Прибрежной» (ООО «Тепло Людям Кандалакша») — 8 домов;

с 18 июня и до выполнения работ 3 июля — плановый ремонт котельной ТЦ «Росляково Южное» - 8 домов.

Опрессовка теплосети:

с 17 июня и до выполнения работ 23 июня - опрессовка теплосети котельной «Восточная» — 721 дом.

От горячего водоснабжения:

С 10.00 21 июня до 17.00 23 июня - просп. Ленина, 88;

С 10.00 21 июня до выполнения работ 23 июня - ул. Володарского, 1, 2а, 2б, 2/12;

С 10.00 21 июня до выполнения работ 23 июня - ул. Коминтерна, 17;

С 10.00 21 июня до выполнения работ 23 июня - ул. Привокзальная, 26, 14, 16, 18, 22, 24, 20;

С 10.00 21 июня до выполнения работ 23 июня - ул. Октябрьская, 29;

С 10.00 21 июня до выполнения работ 23 июня - ул. Челюскинцев, 4.

От газоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Софьи Перовской, 27;

9.00 — 15.00 - Театральный бульвар, 7.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 16.00 - просп. Кирова, 38, 40, 44, 46;

9.00 — 16.00 - ул. Заводская, 1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.