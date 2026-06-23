Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 июня 2026 года.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 20.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 25.

От горячего водоснабжения:

0.00 — 17.00 - ул. Олега Кошевого, 20;

9.00 — 17.00 - ул. Карла Маркса, 15/1, 15/2, 15/3, 17, 19, 26;

9.00 — 17.00 - ул. Софьи Перовской, 43, 43/1;

9.00 — 17.00 - ул. Папанина, 2, 2а, 4;

9.00 — 17.00 - ул. Капитана Буркова, 30, 32, 32/1, 36;

0.00 23 июня — 17.00 30 июня - ул. Беринга, 5, 7;

0.00 23 июня — 17.00 30 июня - пр. Ледокольный, 21.

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Полярные Зори, 29 корп. 1;

10.00 — 13.00 - ул. Скальная, 22;

11.00 — 15.00 - ул. Скальная, 29;

11.00 — 15.00 - ул. Полярные Зори, 31 корп. 2;

13.00 — 16.00 - ул. Трудовых Резервов, 6;

13.00 — 16.00 - просп. Ленина, 68;

9.00 — 17.00 - ул. Володарского, 20, 22;

9.00 — 17.00 - просп. Ленина, 91, 93;

9.00 — 17.00 - ул. Папанина, 10;

9.00 — 17.00 - ул. Октябрьская, 2а;

9.00 — 17.00 - ул. Софьи Перовской, 26.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.