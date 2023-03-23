Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 марта.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.30 — 15.30 - ул. Жуковского, 4, 5, 7, 10, 11, 14; ул. Нахимова, 10.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 21 марта до 17.00 23 марта - ул. Зои Космодемьянской, 34, 36;
с 14.00 22 марта до выполнения работ 28 марта - ул. Полярной Правды, 4.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Бондарная, 7а, 9, 13, 22;
9.00 — 23.00 - ул. Зелёная, 76; просп. Кирова, 23, 23 корп. 2;
10.00 — 17.00 - ул. Володарского, 13.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 – просп. Ленина, 61, 63; ул. Хлобыстова, 5;
10.00 — 16.00 – просп. Кольский, 88.
От электроснабжения:
9.00 — 16.00 – просп. Ленина, 70;
10.00 — 16.00 - пер. Русанова, 5; просп. Кольский, 7, 31; ул. Павлова, 2; ул. Полухина, 14в.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.