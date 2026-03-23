Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 марта 2026 года.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Шмидта, 9, 11, 17;

9.00 — 17.00 - пер. Русанова, 1, 2, 3, 4, 7, 8,12.

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Октябрьская, 21;

12.00 — 15.00 - просп. Ленина, 17;

13.00 — 16.00 - ул. Скальная, 7.

От газоснабжения:

10.00 — 15.00 - ул. Аскольдовцев, 23/35.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.