Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 мая.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 — до выполнения работ - ул. Полярной Дивизии, 5;

9.00 — до выполнения работ - просп. Кирова, 18, 20а, 22, 24б.

От горячего водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Аскольдовцев, 29.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - пер. Охотничий, 21, 23, 25;

10.00 — 15.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 46.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.