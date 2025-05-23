Мурманская область. Арктика (16+)23.05.25 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 мая.
От холодного водоснабжения:
9.00-23.00 - ул. Чумбарова Лучинского, 3, 3б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 27.
От теплоснабжения:
9.00-15.00 - ул. Вице-адмирала Николаева, 1/9, 3, 5, 7, 9.
От газоснабжения:
10.00-13.00 - ул. Капитана Копытова, 9;
10.00-15.00 - ул. Капитана Копытова, 25.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
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