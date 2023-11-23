Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 ноября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Юрия Гагарина, 31.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - просп. Кольский, 104 корп.4, 106 корп. 1, 106 корп. 2, 106 корп. 3, 106 корп. 4, 108 корп. 1, 108 корп. 2, 10 8корп. 3;

9.30 — 15.00 - ул. Шмидта, 33а, 31/1; ул. Дзержинского, 3, 4, 5.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Героев Рыбачьего, 11, 12, 13; просп. Ленина, 102; ул. Подстаницкого, 2, 4;

10.00 — 16.00 - пер. Охотничий, 13.

От электроснабжения:

8.00 — 17.00 - просп. Ленина, 102; ул. Карла Либкнехта, 10, 12, 14, 18, 22, 8;

13.00 — 16.00 - ул. Радищева, 45, 47, 48, 49. 50, 51, 52/1, 53, 55; пр-д Рылеева, 2, 4.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.