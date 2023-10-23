Мурманская область. Арктика (16+)23.10.23 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 октября.
От горячего водоснабжения:
с 10.05 20 октября до выполнения работ 23 октября - пер. Арктический, 14.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 12.00 – просп. Героев-североморцев, 77, 79, 81, 83 корп. 1, 85; пр. Михаила Ивченко, 3.
От электроснабжения:
8.00 – 17.00 - ул. Академика Павлова, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 47.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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