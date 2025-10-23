Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 октября.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Капитана Буркова, 39

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

21.00 — 6.00 24 октября - просп. Кирова, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 56, 58;

21.00 — 6.00 24 октября - просп. Кольский, 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 7, 6, 9, 11, 17, 13/1, 13/2, 13/3, 19, 21;

21.00 — 6.00 24 октября - ул. Папанина, 25, 27, 3/1, 4, 3, 1;

21.00 — 6.00 24 октября - ул. Старостина, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 53, 57, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 1, 3, 5, 7, 4, 6, 8, 10, 59/1, 59/2, 61/1, 61/2, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 99, 45, 49 63а, 53/1, 57/1, 2а, 97/1, 103, 91;

21.00 — 6.00 24 октября - ул. Мира, 1, 3, 2/1, 2/2, 4/1, 4/2, 8, 10, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 27, 8а, 5, 12, 25;

21.00 — 6.00 24 октября - пр. Связи, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 32, 2, 9, 11, 15, 30;

21.00 — 6.00 24 октября - ул. Капитана Маклакова, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 39, 7;

21.00 — 6.00 24 октября - ул. Карла Маркса, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 35, 39, 25, 38/1, 15, 17, 19, 27, 29, 23/51, 60, 25а, 52, 43, 26, 15а;

21.00 — 6.00 24 октября - ул. Планерная, 1, 3;

21.00 — 6.00 24 октября - ул. Академика Книповича, 48, 52, 22, 24, 25, 38, 40, 27, 29, 33/1, 33/2, 37, 41, 35/1, 39/3, 39/2, 39, 35/3, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 49/2, 49/3,49/4, 61/2, 65, 61/3, 59, 61/1, 63, 44, 19/1, 36, 36а, 35/2, 33/3, 49а;

21.00 — 6.00 24 октября - пр. Северный, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 1, 3;

21.00 — 6.00 24 октября - ул. Софьи Перовской, 43, 43/1;

21.00 — 6.00 24 октября - ул. Капитана Буркова, 32/1, 43, 39, 41, 45, 49, 27, 29, 33, 35, 36, 37, 47, 34, 30, 32, 31;

21.00 — 6.00 24 октября - ул. Полярные Зори, 20, 12, 14, 16, 18, 17/2, 17/3, 17/4, 67, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 58, 50, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 43/1, 45/1, 35, 35/2, 25/1, 29/1, 31/1, 31/2, 33/1, 33/2, 33/3, 38, 40, 42, 46, 51/33, 47, 62, 51а, 44, 39, 60, 46а, 43/2, 36;

21.00 — 6.00 24 октября - ул. Сполохи, 5, 7, 8, 6, 9, 4;

21.00 — 6.00 24 октября - пр. Капитана Тарана, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 6, 14, 18, 22, 23, 25, 24;

21.00 — 6.00 24 октября - ул. Трудовых Резервов, 6, 8, 5, 9, 11, 13, 4, 11а, 7, 3;

21.00 — 6.00 24 октября - ул. Радищева, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 15, 2, 26;

21.00 — 6.00 24 октября - ул. Гвардейская, 2, 4, 6, 8, 10, 12/1, 12/2, 12/3, 19, 12, 14, 16, 18, 14/1, 22, 1а;

21.00 — 6.00 24 октября - ул. Кильдинская, 1, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

21.00 — 6.00 24 октября - ул. Георгия Седова, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 14а, 20а;

21.00 — 6.00 24 октября - Верхнеростинское шоссе, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 51, 53, 66, 59, 31/1, 27а, 33а, 17а;

21.00 — 6.00 24 октября - ул. Скальная, 26, 28, 30, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 37, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 24, 7, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 35, 12, 14а;

21.00 — 6.00 24 октября - ул. Новое Плато, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 18, 19, 20, 22, 15, 17;

21.00 — 6.00 24 октября - ул. Домостроительная, 24, 34а;

21.00 — 6.00 24 октября - ул. Рогозерская, 13.

От теплоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Бондарная, 7а, 8, 9, 10а, 12, 14, 16, 22, 28, 32, 34;

9.00 — 16.00 - просп. Кольский, 161, 163;

9.00 — 16.00 - ул. Первомайская, 2, 4, 18, 22, 24.

От электроснабжения:

9.00 — 13.00 - ул. Софьи Перовской, 26;

9.00 — 13.00 - просп. Ленина, 91;

10.00 — 13.00 - пер. Охотничий, 25;

10.00 — 13.00 - ул. Сафонова, 24/26;

10.00 — 15.00 - пр. Михаила Ивченко, 6, 17;

11.30 — 14.00 - ул. Сафонова, 28;

11.30 — 14.00 - ул. Гарнизонная, 22;

13.00 — 15.00 - ул. Свердлова, 10/2;

13.00 — 15.00 - ул. Лесная, 12.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.