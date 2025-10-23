41 год, здоровье хорошее: Росстат составил портрет среднестатистического россиянинаКУПИТЬ МЕТАЛЛОПРОКАТ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)23.10.25 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 октября.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Капитана Буркова, 39

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

21.00 — 6.00 24 октября - просп. Кирова, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 56, 58;

21.00 — 6.00 24 октября - просп. Кольский, 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 7, 6, 9, 11, 17, 13/1, 13/2, 13/3, 19, 21;

21.00 — 6.00 24 октября - ул. Папанина, 25, 27, 3/1, 4, 3, 1;

21.00 — 6.00 24 октября - ул. Старостина, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 53, 57, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 1, 3, 5, 7, 4, 6, 8, 10, 59/1, 59/2, 61/1, 61/2, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 99, 45, 49 63а, 53/1, 57/1, 2а, 97/1, 103, 91;

21.00 — 6.00 24 октября - ул. Мира, 1, 3, 2/1, 2/2, 4/1, 4/2, 8, 10, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 27, 8а, 5, 12, 25;

21.00 — 6.00 24 октября - пр. Связи, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 32, 2, 9, 11, 15, 30;

21.00 — 6.00 24 октября - ул. Капитана Маклакова, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 39, 7;

21.00 — 6.00 24 октября - ул. Карла Маркса, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 35, 39, 25, 38/1, 15, 17, 19, 27, 29, 23/51, 60, 25а, 52, 43, 26, 15а;

21.00 — 6.00 24 октября - ул. Планерная, 1, 3;

21.00 — 6.00 24 октября - ул. Академика Книповича, 48, 52, 22, 24, 25, 38, 40, 27, 29, 33/1, 33/2, 37, 41, 35/1, 39/3, 39/2, 39, 35/3, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 49/2, 49/3,49/4, 61/2, 65, 61/3, 59, 61/1, 63, 44, 19/1, 36, 36а, 35/2, 33/3, 49а;

21.00 — 6.00 24 октября - пр. Северный, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 1, 3;

21.00 — 6.00 24 октября - ул. Софьи Перовской, 43, 43/1;

21.00 — 6.00 24 октября - ул. Капитана Буркова, 32/1, 43, 39, 41, 45, 49, 27, 29, 33, 35, 36, 37, 47, 34, 30, 32, 31;

21.00 — 6.00 24 октября - ул. Полярные Зори, 20, 12, 14, 16, 18, 17/2, 17/3, 17/4, 67, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 58, 50, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 43/1, 45/1, 35, 35/2, 25/1, 29/1, 31/1, 31/2, 33/1, 33/2, 33/3, 38, 40, 42, 46, 51/33, 47, 62, 51а, 44, 39, 60, 46а, 43/2, 36;

21.00 — 6.00 24 октября - ул. Сполохи, 5, 7, 8, 6, 9, 4;

21.00 — 6.00 24 октября - пр. Капитана Тарана, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 6, 14, 18, 22, 23, 25, 24;

21.00 — 6.00 24 октября - ул. Трудовых Резервов, 6, 8, 5, 9, 11, 13, 4, 11а, 7, 3;

21.00 — 6.00 24 октября - ул. Радищева, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 15, 2, 26;

21.00 — 6.00 24 октября - ул. Гвардейская, 2, 4, 6, 8, 10, 12/1, 12/2, 12/3, 19, 12, 14, 16, 18, 14/1, 22, 1а;

21.00 — 6.00 24 октября - ул. Кильдинская, 1, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

21.00 — 6.00 24 октября - ул. Георгия Седова, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 14а, 20а;

21.00 — 6.00 24 октября - Верхнеростинское шоссе, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 51, 53, 66, 59, 31/1, 27а, 33а, 17а;

21.00 — 6.00 24 октября - ул. Скальная, 26, 28, 30, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 37, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 24, 7, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 35, 12, 14а;

21.00 — 6.00 24 октября - ул. Новое Плато, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 18, 19, 20, 22, 15, 17;

21.00 — 6.00 24 октября - ул. Домостроительная, 24, 34а;

21.00 — 6.00 24 октября - ул. Рогозерская, 13.

От теплоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Бондарная, 7а, 8, 9, 10а, 12, 14, 16, 22, 28, 32, 34;

9.00 — 16.00 - просп. Кольский, 161, 163;

9.00 — 16.00 - ул. Первомайская, 2, 4, 18, 22, 24.

От электроснабжения:

9.00 — 13.00 - ул. Софьи Перовской, 26;

9.00 — 13.00 - просп. Ленина, 91;

10.00 — 13.00 - пер. Охотничий, 25;

10.00 — 13.00 - ул. Сафонова, 24/26;

10.00 — 15.00 - пр. Михаила Ивченко, 6, 17;

11.30 — 14.00 - ул. Сафонова, 28;

11.30 — 14.00 - ул. Гарнизонная, 22;

13.00 — 15.00 - ул. Свердлова, 10/2;

13.00 — 15.00 - ул. Лесная, 12.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-

Последние комментарии

Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
Комментарий к новости:В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Заозерске заменят более 1 км теплосетей
Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
-Правовая консультация (18+)Верховный суд: при гибели бойца на СВО его родственники перестают платить все кредиты
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире10:20«Карамель». Художественный сериал, 29 серия (16+)11:05«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В ритейле выше перспективы трудоустройства для россиян 50+-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 31 копейку, евро прибавил почти 9 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС успешно завершилась полномасштабная партнёрская проверка ВАО АЭС-PRO ЖКХ (18+)По итогам встречи с правительством Мурманской области «Ситиматик» увеличит парк спецтехники для вывоза ТКО - Ольга Вовк-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Верховный суд: при гибели бойца на СВО его родственники перестают платить все кредиты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»