Мурманская область. Арктика (16+)23.01.23 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 января.
От газоснабжения:
10.00 — 12.00 - ул. Крупской 36; ул. Свердлова, 10 корп. 3;
12.00 — 14.00 - ул. Зои Космодемьянской, 30; ул. Свердлова, 2 корп. 1;
14.00 — 16.00 – просп. Кольский, 107.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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niknik76876
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TheBat
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