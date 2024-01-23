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Мурманская область. Арктика (16+)23.01.24 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 января.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Анатолия Бредова, 12.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – до выполнения - ул. Папанина, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23;

9.00 – до выполнения - ул. Успенского, 4;

9.30 – 15.30, ул. Чумбарова-Лучинского, 3, 3б, 5, 7, 9, 11, 13, 13а.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - просп. Кольский, 67;

9.00 – 17.00 - ул. Кооперативная, 4,

От газоснабжения:

10.00 – 13.00 - пр. Рыбный, 4;

10.00 – 13.00 - ул. Володарского, 1, 2а, 2б;

10.00 – 13.00 - ул. Хлобыстова, 20 корп. 1, 20 корп. 2;

10.00 – 15.00 - ул. Подстаницкого, 12.

От электроснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Серафимовича, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13;

10.00 – 13.00 - ул. Радищева, 72/6;

10.00 – 13.00 - ул. Куйбышева, 15;

12.00 – 14.00 - ул. Пищевиков, 4;

10.00 – 12.30 - ул. Академика Книповича, 49 корп. 3;

13.00 – 15.00 - ул. Академика Книповича, 60;

10.30 – 12.30, ул. Генерала Щербакова, 34;

10.30 – 12.30, ул. Юрия Гагарина, 18;

13.00 – 15.00 - ул. Александрова, 30 корп. 3;

13.00 – 15.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 9.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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