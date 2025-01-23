Мурманская область. Арктика (16+)23.01.25 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 января.
От электроснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Новое Плато, 8, 16;
10.00 — 15.00 - ул. Генерала Щербакова, 22.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - пер. Охотничий, жилой район Абрам-Мыс, 13, 15, 17;
10.00 — 13.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 20/1, 20/2;
10.00 — 15.00 - ул. Свердлова, 6/1.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
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