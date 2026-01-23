Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 января 2026 года.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - пер. Дальний, 7, 9, 2, 14, 16;
9.00 — 23.00 - ул. Академика Павлова, 41, 45, 47, 49, 51;
9.00 — 23.00 - ул. Радищева, 74 корп. 5, 76, 78;
9.00 — 23.00 - ул. Генерала Фролова, 17, 23, 25.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Володарского, 14;
12.00 — 15.00 - ул. Полухина, 14а, 14в
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Баумана, 4, 6, 10, 14;
10.00 — 13.00 - просп. Ленина, 95, 101;
10.00 — 13.00 - ул. Свердлова, 4 корп. 1, 4 корп. 2;
10.00 — 15.00 - ул. Генерала Фролова, 15/55
От теплоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Халтурина, 7, 11, 16;
9.00 — 16.00 - ул. Горького, 15, 17/14;
9.00 — 16.00 - ул. Фрунзе, 17, 19, 21/4;
9.00 — 16.00 - ул. Новосельская, 4.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.