Мурманская область. Арктика (16+)22.04.23 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 24 апреля.
От холодного водоснабжения:
10.00 — 16.00 - ул. Зои Космодемьянской, 7, 9, 11.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Капитана Копытова, 44; ул. Морская, 11; ул. Шмидта, 47.
От электроснабжения:
9.00 — 15.00 – просп. Кольский, 149, 149а, 151, 151а, 155, 157, 159; ул. Бондарная, 1, 12а.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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