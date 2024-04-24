Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 24 апреля.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.30 — 14.30, просп. Кольский, 31, 33.

От теплоснабжения:

9.00 — 00.00 - ул. Челюскинцев, 7;

9.00 — 00.00 - ул. Карла Маркса, 4;

9.00 — 00.00 - ул. Володарского, 7.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - пер. Русанова, 1, 3, 5;

10.00 — 13.00 - ул. Александрова, 10, 12;

10.00 — 15.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 24.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.