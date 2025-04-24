Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 24 апреля.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Аскольдовцев, 23/25, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - просп. Кольский, 140/6, 140/5, 140/4, 140/3, 140/2, 138/1, 138/2, 138а.

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Капитана Орликовой, 21;

14.00 — 16.00 - пр. Молодежный, 16;

12.00 — 15.00 - ул. Капитана Орликовой, 24;

00.00 — 6.00 24 апреля - ул. Подгорная, 15, 37, 41, 43,

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - пер. Русанова, 1, 3, 5;

10.00 — 13.00 - ул. Аскольдовцев, 27, 31.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.