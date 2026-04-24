Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 24 апреля 2026 года.
От электроснабжения:
9.00 — 13.00 - просп. Кольский, 76, 80, 80а, 84, 88, 100;
9.00 — 13.00 - ул. Олега Кошевого, 22;
9.00 — 13.00 - ул. Зои Космодемьянской, 33;
11.00 — 17.00 - ул. Заводская, 11, 13.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Олега Кошевого, 6 корп. 1, 6 корп. 2;
10.00 — 13.00 - пр. Ивана Халатина, 15, 19, 21;
10.00 — 15.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 8.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.