Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 24 августа.

Опрессовка теплосети котельной:

с 22 августа до выполнения 28 августа - опрессовка теплосети котельной «Южная» (АО «МЭС») — 845 домов.

От горячего и холодного водоснабжения:

10.00 – 16.00 - ул. Аскольдовцев, 26 корп. 1, 30 корп. 1.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Полярной Дивизии, 3, 5; просп. Кирова, 18, 20а, 22, 24б.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.