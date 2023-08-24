Мурманская область. Арктика (16+)24.08.23 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 августа
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 24 августа.
Опрессовка теплосети котельной:
с 22 августа до выполнения 28 августа - опрессовка теплосети котельной «Южная» (АО «МЭС») — 845 домов.
От горячего и холодного водоснабжения:
10.00 – 16.00 - ул. Аскольдовцев, 26 корп. 1, 30 корп. 1.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Полярной Дивизии, 3, 5; просп. Кирова, 18, 20а, 22, 24б.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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