Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 24 декабря.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - просп. Кольский, 61, 67, 69;

10.00 — 13.00 - ул. Юрия Гагарина, 19, 25, 27, 29;

10.00 — 15.00 - просп. Ленина, 86.

От теплоснабжения:

6.00 — 14.00 - ул. Коминтерна, 22, 24;

9.00 — 16.00 - ул. Бондарная, 7, 9;

9.00 — 16.00 - ул. Первомайская, 18, 22, 24.

От горячего водоснабжения:

9.30 — до выполнения - ул. Октябрьская, 8, 10, 12;

9.30 — до выполнения - просп. Ленина, 96;

9.30 — до выполнения - ул. Карла Либкнехта, 11а.

9.30 — до выполнения - ул. Скальная, 7.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Юрия Смирнова, 16, 18, 20, 22.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.