Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 и 26 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 декабря.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
8.30 — 16.30 - ул. Сафонова, 17.
От электроснабжения:
24 декабря
0.00 — 8.00 - ул. Свердлова, 2 корп. 7;
0.00 — 8.00 - автогаражный кооператив №173, автогаражный кооператив №112, гараж №54, ГСК №199, Верхнеростинское шоссе, 54;
10.00 — 16.00 - ул. Александра Невского, 73, 89; ул. Капитана Маклакова, 50; ул. Халатина, 13, 20; ул. Хлобыстова, 15, 20 корп. 2.
26 декабря
10.00 — 16.00 - ул. Гагарина, 18, 47 корп. 2; ул. Миронова, 6, 12.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.