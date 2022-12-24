Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 и 26 декабря

Елена Владимировна

.А горка,что там сделана,ужасна!!! Кататься на ней,даже на ледянке,просто ни как!!! Прокатитесь сами,и вы поймете почему. И почему то рабочие,что на горке у Олимпа,ругаясь матом,говорят,что и не горк