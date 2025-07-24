Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 24 июля.

Плановый ремонт котельной:

с 15 июня и до выполнения 15 августа — плановый ремонт (реконструкция) котельной р-н Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов.

От электроснабжения:

9.00 — 12.00 - просп. Ленина, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101;

9.00 — 12.00 - ул. Папанина, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23;

9.00 — 12.00 - ул. Октябрьская, 2а;

11.00 — 14.00 - пр. Связи, 8;

12.00 — 15.00 - ул. Гвардейская, 3.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Генерала Щербакова, 7, 9, 11.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.