Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 июля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 24 июля 2026 года.
От горячего водоснабжения:
9.00 — 17.00 - просп. Ленина, 57, 59;
9.00 — 17.00 - ул. Капитана Егорова, 13, 14, 15, 16, 17, 19;
9.00 — 17.00 - ул. Капитана Буркова, 10;
9.00 — 17.00 - пр. Молодёжный, 3, 4, 5, 6, 8.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.