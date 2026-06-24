Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 июня
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 24 июня 2026 года.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Домостроительная, 2а, 4, 5, 6, 11, 11/1;
9.00 — 17.00 - ул. Свердлова, 43;
9.00 — 13.00 - ул. Старостина, 2а, 4, 6, 8, 10;
9.00 — 13.00 - ул. Карла Маркса, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 52;
9.00 — 13.00 - пр. Северный, 1, 3;
9.00 — 13.00 - ул. Папанина, 3, 3/1.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Подстаницкого, 4;
11.00 — 15.00 - ул. Подстаницкого, 16;
13.00 — 16.00 - ул. Юрия Гагарина, 25/2.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.