Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 24 марта.

От горячего водоснабжения:

9.00 — 15.00 - просп. Кирова, 31, 31а;

9.00 — 15.00 - ул. Зелёная, 47, 47а;

9.00 — 15.00 - Каменная, 2/1, 2/2, 2/3.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.