Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 24 марта 2026 года.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 20.00 - ул. Скальная, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 13, 13а, 15а;
9.00 — 20.00 - ул. Дружная, 20, 22.
От горячего водоснабжения:
9.30 — до выполнения работ - Верхне-Ростинское шоссе, 1, 3, 5, 7.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Карла Маркса, 16;
12.00 — 15.00 - просп. Ленина, 79;
13.00 — 16.00 - просп. Ленина, 101.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Капитан Буркова, 23, 25, 27;
10.00 — 13.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 13, 15.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.