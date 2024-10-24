Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 24 октября.

От теплоснабжения

9.00 — 15.00 - пр. Владимира Капустина, 3;

8.30 — 15.00 - ул. Первомайская, 24, 18, 12, 22.

От холодного водоснабжения:

9.00-15.00 - ул. Вице-адмирала Николаева, 1/9, 3, 5, 7, 9.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Полярный Круг, 1;

10.00 — 13.00 - ул. Шмидта, 29/2, 31/1, 33а.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.