Мурманская область. Арктика (16+)24.10.24 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 24 октября.
От теплоснабжения
9.00 — 15.00 - пр. Владимира Капустина, 3;
8.30 — 15.00 - ул. Первомайская, 24, 18, 12, 22.
От холодного водоснабжения:
9.00-15.00 - ул. Вице-адмирала Николаева, 1/9, 3, 5, 7, 9.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Полярный Круг, 1;
10.00 — 13.00 - ул. Шмидта, 29/2, 31/1, 33а.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
Комментарии
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Последние комментарии
Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
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