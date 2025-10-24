«Арктика в цифрах 2025»: эволюция российского присутствия в Арктике через призму различных исторических эпохПРЕИМУЩЕСТВА ПОКУПКИ КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В МОСКВЕ БЫСТРО И С ВЫГОДОЙ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)24.10.25 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 24 октября.

От холодного водоснабжения:

9.00— 15.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6;

9.00— 15.00 - ул. Алексея Хлобыстова 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 16/2, 16/3;

9.00— 15.00 - просп. Героев-североморцев 78/2, 78/3, 78/4;

22.00 — 8.00 25 октября -  ул. Свердлова, 3, 3/2;

22.00 — 8.00 25 октября - ул. Мира, 23а;

22.00 — 8.00 25 октября - ш. Верхне-Ростинское, 31, 33.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00— 15.00 - ул. Виктора Миронова, 1, 5;

9.00— 15.00 - ул. Юрия Гагарина, 25.

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев, 75;

10.00 — 13.00 - пр. Северный, 18;

10.00 — 13.00 - ул. Инженерная, 7;

11.30 — 14.00 - ул. Полярные Зори, 58;

11.30 — 14.00 - ул. Аскольдовцев, 25/3;

11.30 — 14.00 - ул. Юрия Гагарина, 1а;

13.00 — 15.00 - ул. Маяковского, 27;

13.00 — 15.00 - ул. Юрия Гагарина, 9/3;

13.00 — 15.00 - ул. Полярные Зори, 5.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Полухина, 16, 18, 20, 22;

10.00 — 13.00 - ул. Магомета Гаджиева, 11, 13, 14.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-

Последние комментарии

Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
Комментарий к новости:В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Заозерске заменят более 1 км теплосетей
Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
-Правовая консультация (18+)Верховный суд: при гибели бойца на СВО его родственники перестают платить все кредиты
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Инфляционные ожидания россиян в октябре не изменились-PRO Валюту (16+)Доллар дорожает к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС успешно завершилась полномасштабная партнёрская проверка ВАО АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Верховный суд: при гибели бойца на СВО его родственники перестают платить все кредиты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»