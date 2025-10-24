Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 24 октября.

От холодного водоснабжения:

9.00— 15.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6;

9.00— 15.00 - ул. Алексея Хлобыстова 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 16/2, 16/3;

9.00— 15.00 - просп. Героев-североморцев 78/2, 78/3, 78/4;

22.00 — 8.00 25 октября - ул. Свердлова, 3, 3/2;

22.00 — 8.00 25 октября - ул. Мира, 23а;

22.00 — 8.00 25 октября - ш. Верхне-Ростинское, 31, 33.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00— 15.00 - ул. Виктора Миронова, 1, 5;

9.00— 15.00 - ул. Юрия Гагарина, 25.

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев, 75;

10.00 — 13.00 - пр. Северный, 18;

10.00 — 13.00 - ул. Инженерная, 7;

11.30 — 14.00 - ул. Полярные Зори, 58;

11.30 — 14.00 - ул. Аскольдовцев, 25/3;

11.30 — 14.00 - ул. Юрия Гагарина, 1а;

13.00 — 15.00 - ул. Маяковского, 27;

13.00 — 15.00 - ул. Юрия Гагарина, 9/3;

13.00 — 15.00 - ул. Полярные Зори, 5.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Полухина, 16, 18, 20, 22;

10.00 — 13.00 - ул. Магомета Гаджиева, 11, 13, 14.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.