Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 сентября.

От холодного водоснабжения:

9.00 - 20.00 - ул. Папанина, 22;

9.00 - 16.00 - ул. Полярные Зори, 5, 7, 9, 11;

9.00 - 16.00 - просп. Ленина, 15, 17.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 - до выполнения работ - ул. Карла Маркса, 23/51;

9.00 - 17.00 - просп. Кольский, 224, 226, 228, 230;

9.00 - 17.00 - ул. Капитана Копытова, 9, 13, 14, 15, 16.

От электроснабжения:

9.00 - – 17.00 - ул. Зои Космодемьянской, 8, 12.

От газоснабжения:

10.00 - 13.00 - ул. Радищева, 16, 18, 19;

10.00 - 13.00 - ул. Нахимова, 5, 7, 11, 11а;

10.00 - 13.00 - ул. Сафонова, 39.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.