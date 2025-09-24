Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 24 сентября.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Ушакова, 7/2.
От электроснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Пригородная, 28, 43, 45;
9.00 — 17.00 - ул. Фестивальная, 20, 21, 31;
9.00 — 17.00 - ул. Пригородная, 1, 1а, 17а, 18, 23.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Академика Книповича, 15;
10.00 — 13.00 - просп. Ленина, 53, 55;
10.00 — 13.00 - ул. Октябрьская, 24, 25, 26, 27, 30.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.