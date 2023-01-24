Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 24 января.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 24 января до 17.00 26 января - ул. Шабалина, 37, 39, 41.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 18.00 - ул. Павлова, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42/20, 45, 47, 49, 51; ул. Радищева, 8, 10, 26, 65/4, 74/5, 76, 78; ул. Рогозерская, 15, 17; ул. Генерала Фролова, 10, 14, 16, 22, 24, 24а, 26; пер. Дальний, 7, 9, 11, 12, 14, 16; ул. Павлова, 22, 24, 26.
От электроснабжения:
10.00 — 12.00 - ул. Карла Либкнехта, 30а; ул. Полярные Зори, 49 корп. 2;
10.00 — 14.00 – просп. Кольский, 10;
12.00 — 14.00 - ул. Самойловой, 1;
14.00 — 16.00 – просп. Кольский, 69; ул. Профессора Сомова, 7.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.