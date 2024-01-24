Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 24 января.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.30 — 15.30 - ул. Семена Дежнева, 18.

От горячего водоснабжения и бойлера

9.30 — 15.30 - ул. Семена Дежнева, 14, 20.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 20.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 14 корп. 2, 14 корп. 2, 14 корп. 2;

9.00 — 20.00 - ул. Анатолия Бредова, 12.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Генерала Журбы, 4;

10.00 — 15.00 - ул. Академика Павлова, 5.

От электроснабжения:

10.30 — 12.30 - ул. Юрия Гагарина, 18;

10.30 — 12.30 - ул. Академика Книповича, 49 корп. 3;

13.00 — 15.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 9;

13.00 — 15.00 - ул. Александрова, 30 корп. 3;

10.00 — 13.00 - ул. Куйбышева, 15;

12.00 — 14.00 - ул. Пищевиков, 4;

10.00 — 13.00 - ул. Радищева, 72/6;

9.00 — 16.00 - ул. Серафимовича, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.