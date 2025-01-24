Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 24 января.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Карла Маркса, 55;
9.00 — 23.00 - ул. Александра Торцева, 11, 15;
9.00 — 23.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 47а, 49/17;
22.30 — 24.00 - ул. Куйбышева,1а,1б;
22.30 — 24.00 - ул. Гоголя,19.
От теплоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Свердлова, 14/3;
9.00 — 16.00 - ул. Павлика Морозова, 5/2.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Старостина, 67;
10.00 — 14.00 - ул. Капитана Маклакова, 23;
9.00 — 16.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 50а.
От газоснабжения:
10.00 — 12.00 - ул. Баумана, 6, 10, 14, 16;
10.00 — 12.00 - ул. Карла Маркса, 7, 7а, 8/2;
10.00 — 15.00 - просп. Ленина, 95.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.