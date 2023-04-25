Мурманская область. Арктика (16+)25.04.23 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 апреля.
От горячего водоснабжения:
с 14.00 24 апреля до выполнения работ 25 апреля - ул. Туристов, 29а;
10.00 — 16.00 - пр-д Капитана Тарана, 4.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Олега Кошевого, 4; ул. Полярные Зори, 42; пер. Русанова, 1; ул. Инженерная, 6;
10.00 — 16.00 - ул. Хлобыстова, 3.
От электроснабжения:
с 9.00 25 апреля до выполнения работ - ул. Володарского, 13.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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