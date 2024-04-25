Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 апреля.

От горячего водоснабжения:

9.00 — до выполнения работ - ул. Папанина, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 23;

9.00 — до выполнения работ - ул. Академика Книповича, 38, 40, 42, 44;

9.00 — до выполнения работ - ул. Новое Плато, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22;

9.00 — до выполнения работ - ул. Новое Плато, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 (д/с № 102), 17 (д/с № 50), 19;

9.00 — до выполнения работ - ул. Трудовых Резервов, 9, 11, 11а, 13;

9.00 — до выполнения работ - ул. Полярные Зори, 41/4.

От электроснабжения:

14.00 — 16.00 - ул. Чапаева, 10.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Аскольдовцев, 27, 31;

10.00 — 13.00 - ул. Олега Кошевого, 10, 12 корп.1;

10.00 — 15.00 - ул. Александра Невского, 71.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.