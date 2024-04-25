Жителей Мурманской области приглашают написать международный «Диктант Победы»Министерство труда и соцразвития напоминает северянам о шестидневной рабочей неделе в апреле
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)25.04.24 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 апреля.

От горячего водоснабжения:

9.00 — до выполнения работ - ул. Папанина, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 23;

9.00 — до выполнения работ - ул. Академика Книповича, 38, 40, 42, 44;

9.00 — до выполнения работ -  ул. Новое Плато, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22;

9.00 — до выполнения работ - ул. Новое Плато, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 (д/с № 102), 17 (д/с № 50), 19;

9.00 — до выполнения работ - ул. Трудовых Резервов, 9, 11, 11а, 13;

9.00 — до выполнения работ - ул. Полярные Зори, 41/4.

От электроснабжения:

14.00 — 16.00 - ул. Чапаева, 10.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Аскольдовцев, 27, 31;

10.00 — 13.00 - ул. Олега Кошевого, 10, 12 корп.1;

10.00 — 15.00 - ул. Александра Невского, 71.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманская область вошла в топ регионов России по перспективности трудоустройства во втором квартале 2024 года по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Дарья
24.04.24 10:11
Замечательная смена! Организация на высшем уровне, ребенку очень нравится.
Комментарий к новости:«Наука побеждать»: стартовала первая тематическая смена по самбо
Александр
21.04.24 00:31
Серёжа пусть забор уберёт на своё законное место, а то снег убирать некуда!
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Териберка - жемчужина (Севера) беззакония
Попова Ирина Геннадьевна
16.04.24 15:05
Добрый день! Как можно подать заявку на фестиваль? *** Организацией и проведением фестиваля занимается Мурманский областной ДК имени С.М. Кирова. Попробуйте списаться с ними, вот ссылка по фестивалю
Комментарий к новости:В Умбе на берегу Белого моря состоится традиционный Международный фестиваль фольклора
-Правовая консультация (18+)Стоит ли уходить в отпуск в мае? Ответ знает юрист hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире09:00«Заповедники РФ». Познавательная программа (12+)09:30«Любопытная Варвара». Художественный сериал, 3 серия (16+)10:25«Любопытная Варвара». Художественный сериал, 4 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Стоит ли уходить в отпуск в мае? Ответ знает юрист hh.ru-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 79 копеек, евро теряет почти 65 копеек-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Конституционный Суд разъяснил механизм прекращения обязательств управляющих компаний МКД
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика