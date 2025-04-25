Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 апреля.

От горячего водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Кирпичная, 6, 12.

От электроснабжения:

10.00 — 12.00 - ул. Адмирала Флота Лобова, 11, 11 корп. 2, 11 корп. 3, 11 корп. 4, 13, 19;

12.00 — 14.00 - просп. Кольский, 204, 206.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Олега Кошевого, 8, 10, 12/1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.