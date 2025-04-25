Мурманская область. Арктика (16+)25.04.25 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 апреля.
От горячего водоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Кирпичная, 6, 12.
От электроснабжения:
10.00 — 12.00 - ул. Адмирала Флота Лобова, 11, 11 корп. 2, 11 корп. 3, 11 корп. 4, 13, 19;
12.00 — 14.00 - просп. Кольский, 204, 206.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Олега Кошевого, 8, 10, 12/1.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-
Последние комментарии
VtcnysQ51
13.04.25 19:25
Что-то мне этот процесс напоминает оптимизацию системы здравоохранения, которую проводили наши либералы перед пандемией. Потом пришлось отыгрывать, но до сих пор не получается.
Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Хроники московского быта». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Темпы роста инфляции в стране снижаются вторую неделю-PRO Валюту (16+)Доллар США дорожает к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила высокий уровень обеспечения безопасности в ходе комплексной плановой проверки-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)На портале «Госуслуги» появился сервис проверки сим-карт