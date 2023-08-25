Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 августа.

Опрессовка теплосети котельной:

с 22 августа до выполнения 28 августа - опрессовка теплосети котельной «Южная» (АО «МЭС») — 845 домов.

От газоснабжения:

10.00 – 13.00 - просп. Кольский, 62, 66.

От электроснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 12, 14;

9.00 – 17.00, просп. Ленина, 65.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.