Мурманская область. Арктика (16+)23.12.23 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 декабря.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 15.30, ул. Адмирала Ушакова, 18;
10.00 – 16.00 - ул. Приморская (Росляково), 3;
9.00 – 16.00 - ул. Челюскинцев, 18/20;
10.00 – 16.00 - ул. Школьная (Росляково), 2.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 19.00 - ул. Зелёная, 41.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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