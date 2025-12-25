Мурманская область. Арктика (16+)25.12.25 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 декабря.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Полярные Зори, 33/2;
10.00 — 13.00 - ул. Аскольдовцев, 30/1.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.00 — 17.00 - просп. Ленина, 67.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Коммуны, 20, 18а.
От горячего водоснабжения:
9.30 до выполнения работ - ул. Папанина, 17, 21, 23.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
