Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 декабря.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Полярные Зори, 33/2;

10.00 — 13.00 - ул. Аскольдовцев, 30/1.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — 17.00 - просп. Ленина, 67.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Коммуны, 20, 18а.

От горячего водоснабжения:

9.30 до выполнения работ - ул. Папанина, 17, 21, 23.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.