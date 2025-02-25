Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 февраля.

От горячего водоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Старостина, 59/1, 59/2, 61/1, 61/2, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99;

9.00 — 15.00 - ул. Мира, 2/1, 2/2, 4/1, 4/2, 6, 8/1, 8/2, 10, 12.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;

9.00 — 16.00 - ул. Гончарова, 3;

9.00 — 16.00 - ул. Александра Невского, 77.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 - ул. Шмидта, 14, 16, 17.

От газоснабжения:

10.00 — 15.00 - ул. Полярные Зори, 28/13;

10.00 — 13.00 - пр. Капитана Тарана, 15, 16, 17, 18;

10.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев, 72, 76/1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.