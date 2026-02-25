Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 февраля 2026 года.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.30 — до выполнения - ул. Полярные Зори, 25/1, 29/1, 31/1, 31/2, 33/1, 33/2, 33/3;

9.30 — до выполнения - ул. Загородная, 20, 22, 24;

9.30 — до выполнения - ул. Туристов, 28, 31, 34а;

9.30 — до выполнения - просп. Кирова, 54.

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - просп. Кирова, 28;

11.30 — 14.00 - пр. Связи, 7.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - пр. Капитана Тарана, 16, 17, 18.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.