Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 и 27 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 и 27 апреля 2026 года.
25 апреля
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Куйбышева, 1а;
10.00 — 13.00 - ул. Академика Книповича, 49/3;
10.00 — 13.00 - ул. Александрова, 20, 22, 24/1.
27 апреля
От электроснабжения:
10.00 — 12.00 - ул. Капитана Орликовой, 53.
От теплоснабжения:
9.00 — 15.00 - пер. Арктический, 12, 14.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.