Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 и 27 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 и 27 мая.
От газоснабжения:
25 мая
10.00 — 13.00 - пр. Владимира Капустина, 3;
10.00 — 13.00 - ул. Алексея Генералова, 3/20;
10.00 — 13.00 - пр. Ивана Халатина, 25;
10.00 — 13.00 - ул. Анатолия Бредова, 17.
От холодного водоснабжения:
27 мая
9.00 — 23.00 - ул. Челюскинцев, 25, 25а;
9.00 — 23.00 - просп. Героев-североморцев, 57, 59, 61/21;
9.00 — 23.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 25.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.