Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 и 27 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 и 27 ноября.

От газоснабжения:

25 ноября

с 10.00 — до выполнения - ул. Папанина, 5, 7, 12.

От электроснабжения:

25 ноября

13.00 — 17.00 - просп. Ленина, 62/11.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

27 ноября

9.00 — 13.00 - ул. Первомайская, 4;

9.00 — 16.00 - ул. Первомайская, 6.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.