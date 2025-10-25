Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 и 27 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 и 27 октября.

25 октября

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Полярный Кру, 4, 5;

10.00 — 13.00 - ул. Александрова, 8, 16;

10.00 — 13.00 - ул. Вице-адмирала Николаева, 6, 8.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.30 — 17.00 - ул. Шмидта, 21, 23/1.

27 октября

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Полярный Круг, 9а, 12;

10.00 — 13.00 - ул. Подстаницкого, 6;

11.30 — 14.00 - ул. Подстаницкого, 10;

11.30 — 14.00 - ул. Октябрьская, 26;

11.30 — 14.00 - ул. Папанина, 20;

13.00 — 15.00 - ул. Подстаницкого, 12;

13.00 — 15.00 - ул. Карла Либкнехта, 15а, 27.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.30 — до выполнения работ - ул. Капитана Буркова, 23, 25;

9.30 — до выполнения работ - пр. Капитана Тарана, 2, 4.

От газоснабжения:

10.00 — 15.00 - ул. Александрова, 14.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.