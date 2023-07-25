Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 июля.

Ремонт котельной:

с 12 июля до выполнения 25 июля — плановый ремонт котельной р-н. Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов;

с 13 июля до выполнения 27 июля — плановый ремонт котельной «Угольная» (МУП «МУК») — 3 дома;

с 19 июня до выполнения 1 августа – плановый ремонт котельной «РОСТА» (АО «МЭС») – 144 дома;

с 25 июля до выполнения 7 августа — плановый ремонт котельной «Центральная» (АО «МТЭЦ») — 575 домов.

Опрессовка теплосети котельной:

с 24 июля до выполнения 27 июля — опрессовка теплосети котельной «Северная» (АО «МЭС») перед началом отопительного сезона — 464 дома.

От горячего водоснабжения:

с 12.55 6 июля до выполнения работ – просп. Кольский, 162;

с 9.00 18 июля до выполнения работ 4 августа – пр-д Северный, 1, 2, 3, 4, 5 .6, 7, 8, 10 - 12, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 25; ул. Карла Маркса, 30-32, 34, 36, 38, 40-42, 44; ул. Папанина, 1, 3, 3 корп. 1; ул. Старостина, 4, 6, 8, 10;

с 0.00 21 июля до 0.00 25 июля – просп. Ленина, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а; ул. Гвардейская, 1/15, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17; ул. Генерала Журбы, 1, 4, 5, 6, 6а, 10-12; ул. Полярные Зори, 2, 4, 6, 8, 10-13;

с 0.00 21 июля до выполнения работ 7 августа – просп. Ленина, 57, 59; ул. Капитана Буркова, 10; ул. Капитана Егорова, 13, 14, 15, 16, 17, 19.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Александра Невского, 83;

13.00 – 14.00 - ул. Александра Невского, 87;

17.00 – 19.00 - ул. Гагарина, 25 корп. 2;

17.30 – 19.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 46 корп. 2; ул. Свердлова, 6 корп. 3; ул. Адмирала Лобова, 1.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.00 - ул. Зелёная, 5, 8, 11, 32, 34, 35, 37, 39, 44, 46, 56 корп. 1, 56 корп. 2.

От газоснабжения:

9.00 – 16.00 - ш. Североморское (р-н. Росляково), 8.

От электроснабжения:

10.00 – 16.00 - ул. Зелёная, 56 корп. 1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.