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Мурманская область. Арктика (16+)25.07.24 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 июля.

Плановый ремонт котельной:

с 17 июля до выполнения работ 30 июля – плановый ремонт котельной «Абрам–Мыс» (АО «МЭС») - 16 домов.

с 23 июля до выполнения работ 5 августа - плановый ремонт (полная остановка источника) котельной «Восточная» - 721 дом.

От горячего водоснабжения:

8.00 25 июля до 17.30 26 июля - ул. Бондарная, 7а, 28, 32, 34;

9.00 - до выполнения - ул. Папанина, 22, 24, 26.

От холодного водоснабжения:

9.00 - 16.00 - ул. Воровского, 21, 22;

9.00 - 16.00 - ул. Капитана Буркова, 17а.

От электроснабжения:

9.00 - 16.00 - ул. Академика Книповича, 34;

00.00 - 9.00 - ул. Бондарная, 8, 9, 10, 10а, 12, 12а, 13, 14, 16, 22, 28, 32;

0.00 -09.00 - ул. Первомайская, 2, 4, 6, 12, 18, 20, 22, 24;

0.00 - 9.00 - просп. Кольский, 161, 163.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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