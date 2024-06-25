Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 июня.

Опрессовка теплосети:

с 24 июня до выполнения работ 27 июня — опрессовка теплосети ЦТП-171, 175 после окончания отопительного сезона — 88 домов;

с 24 июня до выполнения 27 июня — опрессовка теплосети котельной «Фестивальная» после окончания отопительного сезона — 15 домов;

с 24 июня до выполнения 27 июня — опрессовка теплосети ЦТП «Шевченко» после окончания отопительного сезона — 21 дом;

с 24 июня до выполнения 27 июня — опрессовка теплосети ЦТП «Бондарная» после окончания отопительного сезона — 25 домов;

с 24 июня до выполнения 27 июня — опрессовка теплосети ЦТП «Прибрежная» после окончания отопительного сезона — 8 домов.

Гидравлические испытания:

с 26 июня до выполнения 28 июня — гидравлические испытания котельной «Южная» (ПАО «МТЭЦ») — 564 дома.

Плановый ремонт котельной:

по 25 июня до выполнения — плановый ремонт котельной «Дизельная» (МУП «МУК») — 3 дома;

по 30 июня до выполнения - плановый ремонт котельной «Угольная» (МУП «МУК») — 3 дома;

с 19 июня до выполнения 2 июля - плановый ремонт котельной ТЦ «Росляково Южное» - 12 домов;

с 20 июня до выполнения работ 3 июля — плановый ремонт котельной «Роста»;

с 25 июня до выполнения работ 8 июля - плановый ремонт котельной «Центральная» (ПАО «МТЭЦ») — 332 дома.

От холодного и горячего водоснабжения:

10.00 — 15.00 - ул. Капитана Буркова, 27, 29;

10.00 — 15.00 - ул. Капитана Тарана, 6.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.