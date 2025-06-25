Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 июня.

Плановый ремонт котельной:

с 15 июня и до выполнения 15 августа — плановый ремонт (реконструкция) котельной р-н Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов;

с 16 июня и до выполнения 30 июня - плановый ремонт (полная остановка источника) теплосети ЦТП «Котельная №1 по ул. Прибрежной» (ООО «Тепло Людям Кандалакша») — 8 домов;

с 18 июня и до выполнения работ 3 июля — плановый ремонт котельной ТЦ «Росляково Южное» - 8 домов.

От холодного водоснабжения:

10.00 — 16.00 - пер. Охотничий, 4, 6, 11, 12;

10.00 — до выполнения - Североморское шоссе, 7, 9 (район Росляково);

10.00 — до выполнения - ул. Школьная, 6 (район Росляково);

10.00 — до выполнения - ул. Заводская, 2, 5 (район Росляково);

10.00 — до выполнения - ул. Советская, 2 (район Росляково).

От горячего водоснабжения:

9.00 — 14.00 - ул. Достоевского, 30, 31, 32.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.