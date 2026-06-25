Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 июня
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 июня 2026 года.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 15.00 - просп. Ленина, 67;
9.00 — 15.00 - ул. Пушкинская, 3а, 5, 7, 8, 8а, 10, 12, 14;
9.00 — 15.00 - ул. Воровского, 11.
От горячего водоснабжения:
9.30 — до выполнения работ - ул. Профессора Сомова, 4, 6;
9.30 — до выполнения работ - ул. Капитана Буркова, 19а, 19/2, 21, 23, 25;
9.30 — до выполнения работ - пр. Капитана Тарана 2, 4.
От электроснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Челюскинцев, 7;
13.00 — 16.00 - ул. Челюскинцев, 18/20.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 23;
10.00 — 13.00 - ул. Самойловой, 16;
10.00 — 13.00 - ул. Комсомольская, 6.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.