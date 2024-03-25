Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 марта.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 16.00 - просп. Кольский, 61, 67, 69, 71, 81, 83, 110/2, 112, 112а, 112б, 112в, 114/1, 114, 114а, 116, 118, 120, 126, 126б, 128.

От электроснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Коминтерна,13;

9.00 −16.00 - просп. Кольский,126.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.